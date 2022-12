Globalist.it

... come ariete contro la Russia, continuando a fornire all'Ucraina armi e munizioni, inviando mercenari, la sta spingendo su un percorso suicida", ha detto. Secondo il leader del Cremlino, ...Cosa risponde a chi crede che, allo stato attuale,abbia davvero le intenzioni di volersi sedere al tavolo del negoziato 'Assistiamo ad una guerra nella quale c'è unche pretende di ... L’invasore Putin accusa l’Occidente di usare gli ucraini come carne da macello … La possibilità era nell’aria: i ben informati sanno che gli ucraini da mesi stanno modificando – con tecnologia propria e assistenza degli alleati – droni e missili per spingerli verso obiettivi milit ...INTERVISTA A STEFANO SILVESTRI, consigliere scientifico Iai e grande esperto di geopolitica e affari militari - Tra Russia e Ucraina si combatte una guerra anomala che non potrà avere vincitori concla ...