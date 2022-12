Lecce | Colombo | «Quando ti chiama un dirigente come Corvino non puoi che essere entusiasta»

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Lorenzo, attaccante del, ha parlato di vari temi, tra cui il momento dei salentini nel campionato di Serie A Lorenzo, attaccante del, ha parlato a Tuttosport. PAROLE – «tiunnonche. Mi ha fatto capire che credeva molto nelle mie capacità e qualità, puntava forte su di me. Baroni? Il mister sta dando tantissimo. Mi aiuta a combattere le pressioni. Mi parla sempre e mi fa capire in cosa devo migliorare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lorenzo, attaccante del, ha parlato a Tuttosport del suo passato al Milan e del suo momento con i pugliesi Lorenzo, attaccante del, ha parlato a Tuttosport del suo passato al Milan ...UGENTO () - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'...il 12 dicembre 2022 in Via Duca degli Abruzzi nel tratto compreso tra Corso Cristoforo...Il terzino 22enne ha rinnovato contratto che lo lega al club di via Costadura sino al 2026, con opzione di un altro anno, stabilizzando così la sua crescita sportiva. Antonino Gallo è, insieme a Bleve ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...