Hellboy Web Of Wyrd annunciato ai Game Awards 2022 | Mike Mignola nel progetto

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Upstream Arcade e Good Shepherd Entertainment hannodurante la cerimonia deidelle scorse ore, un nuovo gioco di, intitolatoWeb of. Il titolo sarà lanciato per Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC. Sebbene non sia ancora stata annunciata una data di uscita definitiva, il creatore dicollaborerà alcome confermato dagli sviluppatori.Web ofè un gioco d’azione rogue-like che segue la storia originale dell’investigatore del diavolo rosso creato da. I giocatori potranno aspettarsi combattimenti ...

Ulteriori annunci durante i The Game Awards riguardano Replaced, avventura bidimensionale in pixel art che uscirà il prossimo anno;of Wyrd, basato sul personaggio dei fumetti; l'arrivo ...Ecco i giochi che sono stati protagonisti: Dead Cells Return to Castlevania Returnal in arrivo su PCof Wyrd Horizon Call of the Mountain Post Trauma Viewfinder Atomic Hearts Scars Above ...In occasione dei Game Awards 2022 è giunto l'annuncio di un nuovissimo gioco su Hellboy, il celebre supereroe Dark Horse ...L'editore globale di videogiochi Good Shepherd Entertainment ha rivelato una nuova partnership per adattare il franchise Hellboy del creatore della serie ...