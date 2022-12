Francia-Inghilterra | l'analisi di Blanc VIDEO

...00 algiris - Anadolu Efes 8 - 17 20:00 Olympiacos - Virtus Bologna 20:30 Barcelona - ASVEL Visualizza Euroleague CALCIO - MONDIALI QATAR 16:00 Marocco - Portogallo 20:00BASKET -...1 (ore 20) Incontro valido per i quarti di finale dei Mondiali del Qatar. L'di Southgate ha chiuso in vetta il proprio raggruppamento, mettendosi alle spalle Iran, ...Così il ct della nazionale inglese: "Raheem ha fatto due viaggi molto lunghi, ma è tornato ad allenarsi. Non so però se è pronto per giocare..." ...ROMA - I campioni del mondo in carica della Francia cercano conferme domani sera quando alle 20 nello stadio all'Al Bayt Stadium di Al Khor affronteranno nel derby della manica l’Inghilterra in un con ...