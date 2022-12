Donna di 54 anni decide di lasciare i capelli bianchi al naturale – ora ispira migliaia di donne

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tantissimi sono i segni del tempo che, ahimè, impattano tutti, chi prima e chi dopo. Ci riconosciamo tutti in questa scena: si è davanti allo specchio, ci si sta pettinando, struccando o semplicemente mettendo una buona crema sul viso, quando, all’improvviso, lo vediamo: il terribile capello bianco. Il capello bianco, come i lupi, potrebbe sembrare all’inizio un ”animale” solitario, ce n’è solo uno sulla nostra chioma. O almeno è quello che vediamo. Però presto si vede come, allo stesso modo del mondo dei lupi, ci sia un’organizzazione dietro, un ”branco” diche si fa strada, sempre più, su tutta la superficie della nostra chioma. Per molti, questo rappresenta un evento orrifico, da nascondere con tinte, spray, foulard, e tantissimi altri metodi ingegnosi. Perka von Holdt, una cinquantaquattrenne ...

... 10 consigli per contenere la rabbia Cinque esercizi per gestire la rabbia Neglimolti esperti ... iO©RIPRODUZIONE RISERVATADi deposizione in deposizione in Perù si è arrivati a 6 presidenti in 5. E questo forse motiva ... ora la vicepresidente Dina Boluarte giurando come nuova presidente del Perù, primaa salire ...Insieme a Ciccio Ingrassia l'attore ha formato una coppia di comici entrata nella storia della cinema italiano, protagonista di cento film ...Dopo sei anni e qualche decina di saluti andati a vuoto la mia vicina di casa mi ha rivolto oggi la parola per la prima volta. Benvenuti nell'iper-solitudine ...