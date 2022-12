Cavalca il vittimismo Lucarelli e Travaglio attaccano la Meloni

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Per il Fatto Quotidiano, gira che ti rigira, è sempre colpa di Giorgia. Viene minacciata di morte? Fa la vittima e sfrutta l'accaduto per fare propaganda

Valigia Blu

Lei tira dritto e non si cura di loro, quando le conviene ovviamenteil MeToo, posa (nuda, ... Insomma, My Body assomiglia tanto a una sciorinata di, condito con quel pizzico di ...Lei tira dritto e non si cura di loro, quando le conviene ovviamenteil MeToo, posa (nuda, ... Insomma, My Body assomiglia tanto a una sciorinata di, condito con quel pizzico di ... Dio, patria e famiglia: il 'sovranismo' linguistico del governo Meloni