Calenda s’offre | ma Giorgia gli dà buca

(Di venerdì 9 dicembre 2022) “Quella del Governo è la brutta copia di una manovra di Matteo Salvini. Non tocca i temi fondamentali per l’Italia: la produttività, i giovani, la sanità”. È quanto ha detto, questa mattina, il segretario di Azione, Carlo, nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio. Il leader di Azione Carloscaricato dal premier va all’attacco: quella della Meloni è la Manovra di Salvini “Abbiamo portato al Governo un pacchetto completo di misure che Meloni non condividerà – ha aggiunto-, tuttavia continuiamo ad aspettare una risposta puntuale. Vorremmo vedere che Meloni prenda atto che ci sono aspetti della manovra che vanno migliorati”. “Fino ad ora questo è il governo Salvini su tutti i temi” “Bisogna fare un lavoro serio su tutti i pezzi delle istituzioni che oggi funzionano male, evitando di costruire un’Italia ...