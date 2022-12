Calcio | una stoica Croazia elimina il Brasile ai calci di rigore ed è in semifinale ai Mondiali! Ancora super Livakovi?

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Con forza, valore, coraggio, resistendo alle offensive brasiliane e dimostrando maggiore concretezza nel momento più difficile, idi: unabatte ilai rigori dei quarti di finale del Mondiale di2022 in Qatar e accede in, dove attende la vincente tra Argentina e Paesi Bassi. Nei primi 90? laha dimostrato tutta la sua solidità difensiva; a dire il vero, lo ha fatto anche nei tempi supplementari, eccezion fatta per la mancata copertura sull’inserimento di Neymar, fatale per la rete del vantaggio dei verdeoro. L’attaccante del PSG si era reso inoltre protagonista di una grande occasione nel secondo tempo, trovandosi a tu per tu con Dominik? salvo poi ...