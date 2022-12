Bianca Berlinguer per la Regione Lazio | ecco l' ultima idea del M5s

Le ultime voci, rilanciate anche da Repubblica, vorrebbero il M5s interessato a candidarecome presidente della Regione Lazio. La decisione dovrebbe arrivare entro la prossima ...Lorenzo d'Albergo Clemente Pistilli per 'la Repubblica - Edizione Roma' GIUSEPPE CONTE Una donna, profilo civico, e due sogni:o Luisella Costamagna. Sono ore intense in casa M5S, il tempo stringe. Così nel totocandidature ...Le ultime voci, rilanciate anche da Repubblica, vorrebbero il M5s interessato a candidare Bianca Berlinguer come presidente della Regione Lazio. La decisione dovrebbe arrivare entro la prossima settim ...Adesso per il presidente pentastellato è arrivato il momento di fare un nome e, dopo quello di Ignazio Marino, a circolare ce ne è un altro notissimo, quello della giornalista e conduttrice di Bianca ...