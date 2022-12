Beach Volley | Paolo Nicolai | “Non sono un giocatore guida per Samuele Cottafava | siamo sullo stesso livello”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Nuovo appuntamento con2U, il format a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo delsulla sabbia. Ospite in trasmissione, che commenta la stagione 2022 vissuta al fianco del nuovo compagno di squadra. “Abbiamo fatto una buona stagione, avevamo fatto la saggia cosa di non darci obiettivi. Sapevamo che sarebbe stata una condizione nuova quella di cambiare compagno, e c’erano sia tanti punti interrogativi che tante certezze – racconta-.l’ho frequentato negli anni passati, ora vivendolo sia ogni giorno sia in maniera più interessata, mireso conto che è un ragazzo che sa adattarsi ad un gruppo di alto: quest’anno ha dimostrato ...

Nella sede di Google, a Mountaing View, in California, c'erano anche campi dae cibo gratis per i lavoratori. L'obiettivo nemmeno tanto nascosto delle aziende "cool", oltre al benessere ...In Aggiornamento: Il Campionato Italiano per Società 2022/23 disi appresta a vivere una nuova ed entusiasmante giornata. La manifestazione è giunta all' 8a giornata che sarà articolata in tre giorni: i primi tornei prenderanno il via il giorno dell'... Il Beach Volley in Liguria brilla nel 2022 grazie ancora a Molinari e Filippini Nel beach volley le savonesi Maria Molinari e Greta Filippini si confermano ai vertici del panorama nazionale giovanile con l’argento tricolore Under 20. L’intervista realizzata durante il Volley Day ...Il match segnerà l'inizio del girone di ritorno: all'andata, lo scorso 23 ottobre, si è imposta la CDA in tre set ...