Arrestati sei spacciatori dalla Polizia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Non conosce sosta l’impegno delladi Stato nell’attività di prevenzione e repressione dei reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, reati che hanno un significativo impatto sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini. A San Lorenzo i poliziotti del commissariato di zona, impegnati costantemente in un capillare controllo del loro territorio, anche durante mirati servizi ad alto impatto, hanno arrestato un giovane trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di droga. L’arresto del 30enne, avvenuto in via dei Sabelli, ha portato, nel corso della perquisizione domiciliare, al rinvenimento di ben 6 tipologie di sostanza stupefacente, tra cui circa 61 grammi di cocaina, circa 18 grammi di hashish, 3,50 grammi di ketamina, 72 pasticche di ecstasy, 74 pasticche di allucinogeni con inciso “NASA” e 0,79 grammi in polvere di 2CB (sostanza ...