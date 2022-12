Anna Tatangelo | tutta la famiglia dal padre per l’albero di Natale ma è così doloroso

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ieri per la festa dell’Immacolataera Sora con suo figlio Andrea, nella casa dove è cresciuta, a casa delladidal nonno per faredi. Una gioia immensa per tutti i cuginetti che si sono ritrovati a casa del nonno per portare avanti la tradizione, non solo il pranzo dell’8 dicembre ma anche perda addobbare con luci e palline. C’era aria di festa ieri a Sora nella casa delladima c’era anche tanto dolore perché mamma Palmira non c’è più ed è passato ancora troppo tempo per pensarci un po’ meno. La cantante sa che quel dolore e la mancanza non andranno mai via ma ieri è ...