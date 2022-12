TS – Gol Juve | il sequestro si allontana | la Procura cambia direzione

(Di giovedì 8 dicembre 2022) 2022-12-08 12:55:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: TORINO – Per carità, una goccia in meno, niente di più. Ma a volte i piccoli segnali nascondono verità grandi o, comunque, interessanti. Sta di fatto che il corso del fiume in piena di accuse e potenziali reati che ha invaso il delta del mondontus nel corso delle ultime settimane, ieri ha registrato uno stop. L’asticella che misura il livello dell’acqua alta non ha dunque segnalato nuovi record… Nessuna nuova presunta notizia bomba o superesclusiva in grado di minare la credibilità della società torinese. Anzi. Come si diceva una indiscrezione che, se confermata dai fatti che dovranno concretizzarsi nei prossimi giorni, potrebbe regalare perlomeno un segnale di novità sul tema generale che vede la gogna mediatica attiva sul club della famiglia Agnelli. Ed eccoci alla notizia, ovvero al fatto che la ...

Tuttosport

'Con me avrà giocato cento partite e segnato più di cento, uno che ne butta dentro 50 ogni anno ... La tua sulla, un caso che potrebbe avere ripercussioni anche in campo internazionale. 'Non so ...E cioè dalle sei vittorie consecutive - senza subire- che l'avevano riportata nelle zone che contano. Il Mondiale di Qatar 2022 nel frattempo si è ormai avviato verso la sua fase conclusiva. ... Gol Juve, il sequestro si allontana: la Procura cambia direzione Ancora a secco in trasferta, il Messina affronterà domenica la Juve Stabia nella diciottesima giornata di Serie C. Sono dodici i precedenti in gare di campionato, con un bilancio di sette vittorie dei ...TORINO - Per carità, una goccia in meno, niente di più. Ma a volte i piccoli segnali nascondono verità grandi o, comunque, interessanti. Sta di fatto che il corso del fiume in piena di accuse e potenz ...