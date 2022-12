Pianificavano putsch contro “deep State” | 25 arresti

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Sotto la guida del Principe Heinrich XIII Reuss, la rete cosiddetta dei "Reichsbuerger", "I cittadini del Reich", una presunta cellula di estrema destra che si rifà al terzo Reich, voleva compiere un "", rovesciare il governo tedesco e assaltare il Bundestag, imponendo il loro dominio anche con le armi, se necessario. In una delle più grandi operazionel'estremismo in Germania, che ha coinvolto circa 3.000 agenti di polizia, tra cui anche unità anti-terrorismo, sonoperquisite più di 130 abitazioni e 52 sospetti, e almeno 25 persone sonoarrecon l'accusa di pianificare il violento "cambio di sistema".Nelle immagini alcuni funzionari di polizia perlustrano l'area attorno agli appartamenti di caccia "Waidmannsheil", vicino alla città della Germania est Bad Lobenstein, dato ...

Le indagini per un tentato golpe in Germania, con un gruppo armato pronto ad assalire il Bundestag, il parlamento tedesco, sono arrivate fino in Italia: un arresto è stato effettuato anche a Perugia.