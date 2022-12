Perché è giusto protestare contro le tasse e ridurle

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 8 dicembre 2022) È trascorso da pochi giorni il trentaseiesimo anniversario della marcia dei 30.000 peril fisco. In Italia, se si protestail fisco, si viene accusati di essere dalla parte degli evasori: in realtà chi protestail fisco vorrebbe innanzitutto che tutto quello che si incassa venisse speso meglio. Tutti sanno che, con una spesa di circa 1.000 miliardi all’anno, in Italia qualche leggero spreco ci può essere. Ma invece di spendere meglio, si pensa a come incassare di più. Scriveva Sergio Ricossa nel suo formidabile libro dal titolo “Come si manda in rovina un paese” – (Rizzoli 1995): “Torino, 23 novembre 1986, domenica mattina. Più di 30.000 contribuenti sfilano per protestail fisco. Nessun incidente. L’organizzatore della marcia è stato Sergio Gaddi, che in città ...