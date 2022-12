Mezzi pubblici gratis a Roma l’8 dicembre 2022 | quali sono le linee di bus | metro e tram interessate

(Di giovedì 8 dicembre 2022) In vista delle festività natalizie è previsto un Piano di mobilità messo a punto dall’amministrazione guidata da Roberto Gualtieri. Un programma che deve rispondere alle esigenze dini, turisti e commercianti che in questo periodo dell’anno poscontare su un incremento delle vendite e, magari, anche su una boccata di ossigeno visto il periodo di crisi economica. Quando igratuiti L’idea del Pianoè quello di puntare suigratuiti che interesseranno quattro giornate: l’8, l’11, il 18 e il 24che consentirà di viaggiare su, bus edi. Tre leche si pos...

Problema trasporti Altro tema affrontato nel corso della riunione è il rafforzamento deiper raggiungere via Ajma. La consigliera Greco ha verificato con l'Agenzia della mobilità ...... Romana Bacchi ", tra cui l'indizione di concorsiripetuti più volte nel corso degli anni, ... supportando i professionisti che vi lavorano, con tutti ia disposizione". Da anni Lapressa.Bus gratuiti, navette dalle aree di interscambio e strisce blu e parcheggi a pagamento. Piano della Mobilità a Lecce, si parte. Entra in vigore il pacchetto di misure anti-ingorgo messo ...La polizia locale di Napoli ha allertato i cittadini: è in corso una truffa, finte multe con tanto di IBAN vengono messe sui parabrezza delle auto ...