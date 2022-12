Mano tesa ai commercianti | il governo vuole la tassa Pos per le banche

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Un contributo di solidarietà da parte delleaffinché il peso delle commissioni sui pagamenti elettronici non ricada esclusivamente sui. L'innalzamento delle pensioni minime per gli over 75. La proroga del Superbonus al 110% fino al 31 dicembre. Un rinforzo degli sgravi fiscali per le nuove assunzioni di lavoratori. Sono questi i principali cambiamenti che potrebbe subire lavra di bilancio dopo che ieri si è tenuto un vertice tra le forze di maggioranza per concordare insieme gli emendamenti da votare al testo in Parlamento. All'incontro di Palazzo Chigi, oltre alla premier Giorgia Meloni e al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti erano presenti i capigruppo dei partiti di maggioranza, Foti e Malan per Fratelli d'Italia, Molinari e Romeo per la Lega, Cattaneo e Ronzulli per Forza Italia e Maurizio Lupi per ...