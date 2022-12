Gianmarco Petrelli ad Amici costretto a convivere con la fidanzata e l’ex Claudia Laruccia

Leggi su biccy

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Quella che sembrava essere un’ipotesi accadrà inevitabilmente nel corso delle prossime settimane:, ballerina ed exdi, entrerà ad22. Tutto è nato quando lo scorso 25 novembre il professor Emanuel Lo ha richiesto un provino speciale proprio per. “Ho chiesto alla produzione di poter effettuare un casting speciale solo per me, nella giornata di domani. E in più ho chiesto anche di ricevere il piazzamento in classifica dei miei allievi. Maddalena, Ludovica e Samu nelle gare di ballo svoltesi fino a questo momento in puntata, nell’eventualità di prendere provvedimenti conseguenti”. L’esito del provino non è stato però rivelato, ma nella nuova puntata registrata questa settimana (e che ...