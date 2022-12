GF Vip | attimi di paura nella casa | malore per Antonino Spinalbese

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Questa notte i concorrenti del GF Vip hanno vissuto deglidi. Un gieffino,Spinalabese, non è stato affatto bene. Noto per la sua storia con Belen Rodriguez e per i suoi vari flirt, l’uomo ha avuto unDI– Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione, L'articolo