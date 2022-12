Gf Vip 7 | parla un’ex Vippona della scorsa edizione | “Non credo che Micol Incorvaia sia attratta fisicamente da Edoardo Tavassi | però…”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ai microfoni di Casa Pipol nei giorni scorsi è intervenutaprotagonistadel Gf Vip. Intervistata da Giovanna Abate, Miriana Trevisan ha raccontato di non avere ancora trovato l’amore. Con grande gioia di suo figlio Nicola! No, mannaggia, infatti questa cosa non mi piace. Mio figlio dirà “meno male, perché a casa mia non viene nessuno”. Geloso, adoro. Non è che è geloso, è protettivo. La stessa caratteristica del padre. L’unica cosa mi ha detto “guarda mamma fai come ti pare. Quando andrò via di casa tu puoi fare entrare uno”. L’ex concorrente del Gf Vip 6 ha detto cosa pensa di questa nuovadel reality show: Ha iniziato un pochino zoppicando questo Gf. Facendo delle gaffe molto pesanti per quanto riguarda la società. Forse su questo sono buonista e ...