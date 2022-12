Cristiano Ronaldo secondo voi merita il trattamento che sta subendo?

Il Foglio

La partita trae la Juventus non è finita. Anzi, è appena iniziata. E il fuoriclasse portoghese può essere decisivo nell'inchiesta plusvalenze. Come sappiamo , Cr7 vanta in teoria un credito di 20 ...In Portogallo l'attenzione è passata dalla panchina diall'esplosione del talento 2001 nato a Olhao, la 'perla dell'Algarve', 45.000 abitanti nel distretto di Faro, Portogallo del ... La fretta di seppellire il vecchio Cristiano Ronaldo Con Cristiano Ronaldo tenuto in panchina da Santos dopo le recenti intemperanze, Ramos, titolare dal primo minuto, segna una tripletta che traina i ...Tanto per smorzare le tensioni e il chiacchiericcio, Cristiano Ronaldo ha pensato di attirare l’attenzione con le sue assenze. Martedì sera, mentre il Portogallo festeggiava la splendida vittoria cont ...