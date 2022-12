(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“al” di. Rinviata la prima giornata del 26 novembre scorso a causa del maltempo, l’Amministrazione comunale diha deciso di replicare la manifestazione nel prossimo weekend. Pertanto il 10 e 11 dicembre il Castello medievale tornerà ad ospitare i tradizionali stand gastronomici che avranno come protagonista il, una eccellenza gastronomica “della nostra terra, il, e – come evidenzia il sindaco Ettore De Blasio – tra i tanti prodotti che la natura dona al Sannio, ce n’è infatti uno che solo gli appassionati conoscono: il tuber magnatum pico, il più prezioso dei tartufi bianchi pregiati, che per l’inconfondibile profumo ed il raffinato sapore è la tipicità del luogo più ricercata da ...

anteprima24.it

Il Tg "Itinerante" del TGR Rai Campania torna nel Sannio. La tappa di domani, sabato 26 novembre, sarà. L'inviato Rai, Rino Genovese, in occasione della manifestazione 'al Borgo', illustrerà in diretta la storia, le tradizioni legate al, il borgo e il caratteristico castello ...Invece si festeggia il, in provincia di Benevento tra il 26 e 27 novembre. L'olio e le sue declinazioni lo troveremo a Cerreto Sannita (BN), tutte le domeniche del mese di ... Ceppaloni: “Tartufo al Borgo” raddoppia e domani torna la Rai Le avverse condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori di ‘Tartufo al Borgo’, manifestazione in programma oggi all’interno del Castello di Ceppaloni, a rinviare il programma artistico e l’apert ...Comunicato Stampa Il Tg “Itinerante” sarà a Ceppaloni La tappa di domani, sabato 26 novembre, sarà Ceppaloni. L’inviato Rai, Rino Genovese, in occasione della manifestazione “Tartufo al Borgo”, illust ...