Camion travolge una bicicletta | morto un giovane ciclista | è stato sbalzato in un fossato a 10 metri di distanza

leggo.it

Incidente mortale stamani, giovedì 8 dicembre 2022, a Mereto del Tomba , in provincia di Udine . Nello scontro fra un uomo in bicicletta e un mezzo pesante, avvenuto sulla ex strada provinciale 60, il ...Continuano le tragedie sulla strada: nelle ultime ore sull'A1, lo scontro tra un'auto e unha provocato un morto e due ... Camion travolge una bicicletta, morto un giovane ciclista: è stato sbalzato in un fossato a 10 metri di distan Incidente mortale stamani, giovedì 8 dicembre 2022, a Mereto del Tomba, in provincia di Udine. Nello scontro fra un uomo in bicicletta e un mezzo pesante, avvenuto sulla ex strada provinciale 60, il ...Alessia Sbal, chi era l'estetista di Monteverde. Su Facebook scriveva: «Sono un'anima libera» ...