Azione… in Puglia | si molla il Pd | ma non la poltrona Ma il governatore Emiliano non ci sta e dà loro il benservito

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 dicembre 2022)no il Pd e la civica del, ma restano attaccati alla. è lal’ultima frontiera del trasformismo politico. Alla corte di Michelelo strappo si è consumato definitivamente ieri con la nascita in Consiglio regionale del nuovo gruppo di Azione, per mano degli ex dem Fabiano Amati e Ruggiero Mennea, e di Sergio Clemente, fresco di divorzio dalla lista Popolari con. Il battesimo Lo ha presentato ieri a Bari Carlo Calenda, in persona alla guida dei tre transfughi (Amati commissario di del partito in) e alla presenza di Massimo Stellato che, nei giorni scorsi, ha invece optato per l’adesione a Italia Viva. “Riteniamo che vada costruito un modo di fare politica inche sia moderno – ha detto Calenda ...