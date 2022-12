Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)DEL 7 DICEMBREORE 09:35 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE PER INCIDENTE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE IN ESTERNA PER TRAFFICO FORTI RALLENTAMENTI TRAFIUMICINO E PONTINA IN INTERNA, SI RALLENTA TRA DIRAMAZIONENORD E TIBURTINA RISOLTO L’INCIDENTE SULLAFIUMICINO AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE CENTRO. PERMANGONO ANCORA CODE DAL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE RESTA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, PER CHI E’ DIRETTO IN CENTRO CI SONO CODE DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE, FORTI ...