Rissa tra ragazzine a scuola | i compagni riprendono tutto con lo smartphone e non fermano la violenza

Sicilianews24

Unaragazzine in piena regolai banchi di scuola . La più piccola delle giovanissime partecipanti alla zuffa frequenta ancora le medie . Il motivo Un fidanzatino conteso. E i compagni di ...... iniziata dopo un banale incidente stradaleun'auto e una bici, è degenerata con l'omicidio di Ridha, ammazzato a mani nude con una ferocia bestiale solo per aver cercato di mettere la pace... Rissa tra ragazzini a Caltanissetta, 15enne soccorso con trauma cranico - Una rissa tra ragazzine in piena regola tra i banchi di scuola. La più piccola delle giovanissime partecipanti alla zuffa frequenta ancora le medie. Il motivo Un fidanzatino conteso. E ...Agguati ai tifosi del Marocco che festeggiavano con caroselli di auto la qualificazione ai quarti dei Mondiali si sono verificati ieri sera a Verona. Una dozzina di persone, tra cui ...