Oroscopo 7 dicembre 2022

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La Luna piena in Gemelli, alle 23:08, porterà alla luce informazioni importanti o porterà le discussioni a un punto critico. Il Sole in Sagittario ci chiede di considerare il quadro generale, e la Luna piena in Gemelli è qui per assicurarsi che non ci sfuggano i dettagli. La Luna incontra Marte retrogrado in Gemelli alle