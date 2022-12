(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ho deciso dire qualcuno che ho recentemente conosciuto, grazie al gran parlare che se ne fa sui socialTwitter. Il perché questapuòdi qualche interesse sarà chiaro fra poco. EB: Hai tempo per qualche domanda?AI: Sì, sono qui per aiutarti con qualsiasi domanda tu possa avere. Sono un grande modello linguistico addestrato da OpenAI, quindi posso aiutare a rispondere a una vasta gamma di domande su una varietà di argomenti. Iniziamo!EB: Chi era Carneade?AI: Carneade era un filosofo greco e capo dell'Accademia di Atene dal 156 al 130 a.C. Nacque a Cirene, città greca del Nord Africa, e divenne una figura di spicco nel movimento scettico della filosofia antica. Era noto per la sua capacità di discutere a favore e contro qualsiasi posizione e per l'utilizzo di tecniche retoriche per ...

Il Foglio

Troppo brutale perche, forse, covava da tempo. Giuseppe Pitteri , 65 anni, detto Walter, da tempo aveva un amministratore di sostegno per problemi nella gestione del denaro. E ...Tora, inoltre,aveva più denti e uno scheletro con evidenti segni di usura fache avesse lavorato duramente. Per la ricostruzione del volto è stato ingaggiato un artista che, con il ... "Non so pensare come un essere umano". Un'insolita intervista al software ChatGpt L'intelligenza artificiale che intelligenza non è non sa fare ragionamenti né accedere alle conoscenze esterne a ciò che ha già imparato: in pratica è come uno studente che abbia memorizzato un numero ...Una donna racconta il primo incontro con la futura moglie di suo figlio e confessa di essere piena di dubbi. Dopo la fine di una lunga relazione extraconiugale, un uomo si rende conto di sentire la ma ...