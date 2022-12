Minacce a Giorgia Meloni e a sua figlia | “Se togli il reddito di cittadinanza vi uccido” Indagato un 27enne di Siracusa Solidarietà trasversale

'A nome del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle esprimo la più ferma condanna per le graviricevute daMeloni. La violenza, di qualsiasi tipo, non è mai accettabile. Al tempo ..."A nome del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle esprimo la più ferma condanna per le graviricevute daMeloni. La violenza, di qualsiasi tipo, non è mai accettabile. Al tempo ...Avrebbe agito in un momento di rabbia per la possibilità di perdere il Reddito di cittadinanza, il sussidio che aveva preso per 18 mesi e che da poco, dopo un’interruzione, era tornato a ricevere. Sar ...Oggi pomeriggio si giocheranno le gare valide per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C. Ad aprire il programma di giornata saranno le sfide Foggia-Catanzaro e Viterbese-Vicenza, mentre chiuderà ...