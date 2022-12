Milano | 5mila persone per l’accensione dell’albero di Natale in piazza Duomo con dj set | è fucsia e porta la firma di Veralab – VIDEO

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Un abete di 25 metri addobbato con 700 palline nataliziee argento e decorato da 40mila luci led di colore bianco a basso consumo. È stato accesso l’albero diinsponsorizzato dall’aziendadell’imprenditrice Cristina Fogazzi, meglio nota sui social come l’Estetista cinica. L’equivalente dell’importo di energia speso per le illuminazioni sarà donato alla Casa di Accoglienza Enzo Jannacci del Comune di. La scritta ‘We Wish You to Be Yourself’, che richiama il tema dell’accettazione di sé, avvolge per intero l’albero, ai cui piedi si trova un villaggio di. Inper l’occasione è stato montato un palco dove si è esibita La Rappresentante di Lista e il cast del musical Sister Act, ...

Il Fatto Quotidiano

... secondo Fabrizio Pregliasco, virologo e professore all'Università Statale di, arriverà ...sottolineato l'esperto - e il range delle persone che vengono a mancare per l'influenza vanno dai...... dall'innalzamento del tetto aeuro all'introduzione del limite di 60 euro , al di sotto del ... UN AMORE IN CRESCITA L'Osservatorio Digital Innovation del Politecnico diha stimato che nei ... Milano, 5mila persone per l’accensione dell’albero di Natale in piazza Duomo con dj set: è… Stop agli impianti di Aprica e Chiesa Valmalenco. Collaudi e nulla osta a rilento per carenza di tecnici ministeriali: sono trecento in tutta Italia ma devono occuparsi anche di ferrovie, metropolitan ...(Adnkronos) – L’influenza australiana 2022 è arrivata in Italia e metterà k.o. centinaia di migliaia di persone nelle prossime settimane con sintomi come febbre, spossatezza, dolori muscolari. Bambini ...