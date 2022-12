Maltrattamenti animali per test scientifici | Neuralink sotto inchiesta

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L’azienda di dispositivi medici di Elon Musk, laè al centro di un’federale per. Si cona che durante ieffettuati nel 2018 sono morti 1500 esemplari. A riportare la notizia è il Guardian, secondo cui alcuni esponenti dellaavrebbero attribuito la sofferenza e la morte degliagli esperimenti svolti in maniera affrettata. L’indagine è stata avviata dal Dipartimento americano dell’Agricoltura e si basa sulle presunte violazioni all’Animal Welfare Act, la legge che regola il modo in cui i ricercatori trattano glidurante i loroin laboratorio. Secondo dati in possesso della Reuters, basati sulle interviste ...

...lavorando allo sviluppo di un'interfaccia "brain - computer" è oggetto di indagine da parte del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America per possibilisugli. ...Molti cane ein generale vengono abbandonati al giorno d'oggi. Le persone non si ...tutto è bene quel che finisce bene! L'articolo Cucciolo di Pitbull misto viene salvato daie ...Maserati ha finalmente svelato la monoposto Gen3 che prenderà parte alla stagione 9 di Formula E. Per l'ingresso nel campionato elettrico ha scelto un nome che richiama il passato della corse ...Ottimo prezzo per la richiestissima Xiaomi Mi Band 6 su eBay: basta inserire il coupon per usufruire dello sconto ...