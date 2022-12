Legambiente | Il 2022 anno nero per i ghiacciai

... dice all'ANSA il presidente diStefano Ciafani. Valter Maggi, presidente del Comitato Glaciologico Italiano: "Attenzione quando andate in montagna" 7 dicembre... die del Comitato Glaciologico Italiano (Cgi), che presentano il report finale di Carovana dei ghiacciai. Si accentua quest'anno la tendenza al surriscaldamento in Italia dove la ...Presentato il report finale della Carovana dei ghiacciai 2022. 'I ghiacciai alpini ci dicono che l'emergenza climatica e' sul territorio ...A pochi giorni dall’inizio dell’anno che vedrà Bergamo e Brescia capitali della cultura, sono altri i (tristi) primati che tornano alla mente. Come quello che ha visto le due città definite come «supe ...