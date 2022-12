(Di mercoledì 7 dicembre 2022)2 si? Ci sarà unadella serie tv con Ficarra e Picone? Una domanda più che lecita, visto che la serie tv è stata costruita con un finale decisamente aperto. Intervistati da Comingsoon.it, Ficarra e Picone hanno abilmente schivato la domanda su un’ipoteticadella serie scherzandoci su. “Lano, stiamo scrivendo la terza. Anzi se tu hai il soggetto dellace lo dai così noi facciamo la”, hanno risposto ironicamente i due attori. Scherzi a parte, la risposta è sì. Ci sarà una. Lo scorso gennaio Netflix ha fatto sapere che la crime comedy ambientata in Sicilia tornerà in streaming con un ...

TPI

Un regalo di Natale in anticipo quello che Canale 5ai suoi telespettatori mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre in prima serata:il suo debutto in chiaro, la divertente comedy scritta diretta e interpretata da Ficarra e Picone . A fare da sfondo all'esilarante storia c'è la bellissima Palermo, dove vivono due ...... che vedrà esordire il 7 e l'8 dicembre le due puntate della serie, di Ficarra e Picone. ... Questosì che il programma dovrà fronteggiare il confronto diretto con il competitor Rai , ... Incastrati 2 si farà Le anticipazioni sulla seconda stagione