Highlights e gol Napoli-Antalyaspor 3-2 | amichevole 2022 VIDEO

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Glie le azioni salienti di, primo testin Turchia. Finisce 3-2 ad Antalya con Raspadori che si mette in mostra con una splendida doppietta, prima di lasciare la scena a Politano. Ozmert e Mehmedi accorciano il risultato per i turchi. Buona prova, con Kvaratskhelia che torna in campo dopo il problema fisico che l’ha costretto a saltare gli ultimi impegni ufficiali. SportFace.

Il video con glie idi Viterbese - Vicenza 0 - 2, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C 2022/2023. Al Rocchi netto successo da parte dei veneti, che con una doppietta di ...Glie idella sfida di Coppa Italia di Serie C 2022/2023 tra Foggia e Catanzaro, vinta 2 - 0 dalla squadra di casa . I ragazzi di Gallo dominano dall'inizio alla fine ma faticano a ...L'Inter batte 4-0 il Salisburgo in amichevole al Hibernians Ground di Paola, Malta. I nerazzurri piegano nettamente gli austriaci nella seconda uscita nel ritiro maltese. La squadra di Inzaghi segna d ...