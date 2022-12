Ambrogino d' Oro 2022 a Marco Cappato ' Si è mosso con generosità in questi anni'

Commenta per primo Presente alla cerimonia di consegna dell'd', l'attore e tifoso rossonero, Diego Abatantuono, ha espresso la propria opinione in merito alla vicenda stadio, che vede coinvolte Inter e Milan. Abatantuono si è detto contrario all'...Un premio tra le polemiche. Si tratta dell'd', riconoscimento, che la città di Milano riserva ai milanesi di nascita ...Lo stilista e imprenditore è stato premiato oggi durante la cerimonia che si è tenuta al Teatro dal Verme di Milano. L’onorificenza per ...Il Premio è stato criticato da Pro Vita davanti: Ambrogino d'oro a Cappato No grazie! Il Comune di Milano premia chi commette reati e porta la gente in .... Fu la prima di una serie di azioni di diso ...