Uomini e Donne | Ciprian Aftim pensa ancora ad Andrea Nicole?

(Di martedì 6 dicembre 2022) Da sempre, ma soprattutto da quando lui e l’ex tronista diConte si sono lasciati,non è mai stato molto social. Eppure qualche ora fa, su Instagram, l’ex corteggiatore ha condiviso uno stato d’animo molto particolare: un dolore dell’anima che per molti ha a che fare con la rottura con, con la quale ha vissuto quasi un anno d’amore.gossip,e il post malinconico su Instagram Sul suo profilo Instagram,ha pubblicato una sua foto al mare nella quale mostra un’espressione triste e pensosa. “Ultimamente cerco sempre di ritagliarmi del tempo per stare in ...

Il divario di genere è ancora più preoccupante nei paesi a basso reddito, dove il 21% delleè connesso, rispetto al 32% degli, una cifra che non è migliorata dal 2019.PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI TITISEE NEUSTADT 2022 VENERDÌ 9 DICEMBRE Ore 10.00 Qualificazione maschile per gara - 1L’ultimo scontro tra Tina Cipollari e Biagio di Maro è avvenuto nella puntata di Uomini e Donne andata in onda martedì 6 dicembre. Il ...Dopo qualche giorno di silenzio, Ida Platano torna e svela di essere stata in viaggio con il suo fidanzato Alessandro ...