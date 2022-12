Trasfusione di sangue infetto | dopo dieci ancora nessun risarcimento

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUnadiquando era appena neonato l’ha portato fino al trapianto di fegato e malgrado gli sia stato riconosciuto unda un milione e mezzo di euro a distanza di oltreanni non havisto neppure un euro. E’ la triste storia di un 53enne napoletano, F.B., nato in un noto ospedale della sua città nel 1969 con un “ittero emolitico neonatale“. Con la necessariadia cui venne sottoposto sono iniziati tutti i suoi guai. Si ammalò di epatite B e poi anche di “cirrosi epatica HBV“. Le gravi condizioni in cui versava l’hanno costretto a un trapianto di fegato, a cui si è sottoposto, nel 2003, negli Stati Uniti. Nel 2011, quando aveva 42 anni, decise di rivolgersi ...