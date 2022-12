Torino | Extinction Rebellion costruisce un muro davanti all’assessorato all’ambiente | «Chiuso per inadempienza» – Il video

(Di martedì 6 dicembre 2022) «Crisi climatica.per». Questa la scritta comparsa sui mattoni delcostruitodella Regione Piemonte dagli attivisti di. Alto due metri, ildi cemento è stato alzato durante la notte dagli ambientalisti vestiti da Minions in segno di protesta contro le politiche ambientali della Regione. Nelle prime ore della mattina è avvenuto il sit in Via Principe Amedeo, in pieno centro a, durante il quale i manifestanti si sono seduti sul marciapede ad attendere l’arrivo dei funzionari e delle forze dell’ordine. «È appena terminato l’autunno più caldo degli ultimi 270 anni. I dati sulle perdite agricole sono allarmanti», scrive ...

