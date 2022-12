Stupro di gruppo | Portanova condannato a 6 anni di carcere

Siena, il calciatore Manolo Portanova condannato in primo grado, a sei anni perdiÈ stato condannato a 6 anni dal tribunale di Siena per violenza sessuale di, il calciatore del Genoa Manolo Portanova. Lo stesso ha assistito di persona all'udienza, che si è ...È stato condannato a 6 anni di reclusione Manolo Portanova, il centrocampista del Genoa di 22 anni accusato di unodiavvenuto in un appartamento di Siena nel maggio del 2021 a danno di una studentessa toscana di 21 anni. Lo ha stabilito dopo la camera di consiglio il giudice del tribunale di Siena ...I cookie sono dei piccolissimi file di testo che vengono memorizzati nel tuo computer quando visiti un sito web. Noi usiamo i cookie per una varietà di scopi e per migliorare la tua esperienza online ...Condanna con rito abbreviato a sei anni per Manolo Portanova , 22 anni, calciatore del Genoa, e per suo zio Alessio Langella , 24 anni; rinvio a ...