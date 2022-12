Solennità dell’Immacolata 2022 | Angelus e Atto di venerazione in piazza

Leggi su lopinionista

(Di martedì 6 dicembre 2022) Giovedì 8 dicembre in diretta su Tv2000 due eventi con Papa Francesco: l’e l’diindi Spagna ROMA – Tv2000, giovedì 8 dicembre, in occasione della, trasmette in diretta due appuntamenti con Papa Francesco: alle ore 12 dasan Pietro la preghiera dell’, e alle ore 16, dadi Spagna, l’diall’Immacolata. Nel corso della giornata film e documentari: Ore 16.30 – documentario Maria. La vita dopo Gesù secondo le tradizioni di Michael Wunsch Girato in Turchia, nell’antica Efeso, questo documentario racconta la casa che è conosciuta dalle tradizioni come la casa in cui Maria ha trovato rifugio e ha vissuto i suoi ...