Pulp Fiction | Quentin Tarantino ha rifiutato Johnny Depp | Dubitavo che mi avrebbe fatto incassare di più

Leggi su movieplayer

(Di martedì 6 dicembre 2022)ricorda le insistenze di un dirigente che voleva a tutti i costial posto di Tim Roth in. Ogni tanto la casting list dirispunta fuori, creando l'occasione per far riemergere alcuni aneddoti sul cult di. Da notare che la lista in questione rivela la presenza dicome seconda scelta per il ruolo di Pumpkin, ruolo cheaveva scritto esplicitamente per la star de Le iene Tim Roth. Il regista ha confermato in un recente episodio del podcst 2 Bears, 1 Cave (via NME) che un dirigente dello studio volva a tutti i costi, masi è ...