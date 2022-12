Mondiali di calcio | sui media se ne parla ogni 30 secondi

(Di martedì 6 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Anche senza l’Italia in campo, i campionatidiin corso in Qatar tengono banco sui mezzi d’informazione: dal giorno della cerimonia di apertura fino alla conclusione della fase a gironi, la voce “di” ha ottenuto 40.852 citazioni sui nostri. In particolare, su radio e tv l’espressione è stata pronunciata30.Il dato emerge dal monitoraggio sui principali canali televisivi e radiofonici, nazionali e locali, svolto damonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dalto.monitor.it ha analizzato qual è stata, dalla mezzanotte di ...

"Non posso credere a ciò che abbiamo visto", ha detto ai microfoni di Itv, emittente per la quale commenta iin ...... infatti, si vede l'ex calciatore che rincorrere l'uomo: dapprima viene fermato, poi torna all'attacco, strappa la videocamera dalle mani dello youtuber e gli sferra unfacendolo cadere per ...ROMA (ITALPRESS) – Anche senza l’Italia in campo, i campionati mondiali di calcio in corso in Qatar tengono banco sui mezzi d’informazione: dal giorno della cerimonia di apertura fino alla conclusione ...E sarà l’Argentina di nuovo l’avversaria dell’Olanda. Nei quarti di finale come nel 1998, quando all’ultimo minuto di una partita vibrante un gol meraviglioso di Bergkamp regalò la vittoria agli ...