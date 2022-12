Lotito | «Caso Juve? Non sono preoccupato | sicuro non coinvolgerà la Lazio»

(Di martedì 6 dicembre 2022) Claudio, presidente della, ha parlato dal palco del premio “Colalucci” dele di Milinkovic. Le sue dichiarazioni a Il Messaggero Claudio, presidente della, ha parlato dal palco del premio “Colalucci” dele di Milinkovic. Le sue dichiarazioni a Il Messaggero:NTUS – «Non. Se continuiamo a parlarne, facciamo preoccupare tutti. Siamo fuori dai Mondiali, alcune persone dovrebbero farsi delle domande e darsi delle risposte. Non penso dipenda dalla Lega di Serie A. Rischi che si allarghi il? Non so, non conosco comportamenti delle altre squadre. Sicuramente non si allargherà ...

Juventus,non scaglia la prima pietra. Ildel giorno e chissà per quanti altri giorni ancora è la bufera giudiziaria che ha colpito la Juventus.non si iscrive al partito dei ...I dettagli della questione andrebbero in ognivalutati anche da un punto di vista dell' ... "Premesso che come molti sanno spesso mi capita di non essere d'accordo con, stavolta la pensiamo ...Tra i presenti in occasione dell'evento "Premio Colalucci", anche il presidente Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, chiamato sul palco, ha parlato di svariati ...(Teleborsa) - Sono due gli emendamenti presentati al decreto aiuti quater per sostenere federazioni, associazioni e società sportive che consente il pagamento a rate dei versamenti tributari ...