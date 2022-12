La Regione finanzia i distretti del commercio | quello dei Castelli e Fontanili della Bassa fa il pieno di punti

(Di martedì 6 dicembre 2022) La graduatoria pubblicata daLombardia per il Bando dedicato aidelpremiadei, con 185terzo sui 151 progetti presentati a livello regionale e primo dei 25 progettiprovincia di Bergamo, come sempre una delle più numerose a livello di progetti presentati. Il fulcrostrategia del Distretto è il concetto di futuro sostenibile, che richiama alla profonda interrelazione tra dinamiche economiche, crescita sociale e qualità ambientale, aspetti conosciuti anche come i tre pilastri dello sviluppo sostenibile. Obiettivostrategia è quindi fondare lo sviluppo economico sulla valorizzazione delle ...

varesenews.it

GUIDESI: SOSTENIAMO PROGETTI DI FORTE IMPATTO DI SVILUPPO - 'Con questa misura - ha spiegato l'assessore allo Sviluppo Economico diLombardia, Guido Guidesi - rafforziamo maggiormente il ...... chela cultura e lo sport. Soprattutto, ne hanno fatto la maggiore entrata pubblicitaria ... Siamo qui, infine, perch seriamente preoccupati da quanto avvenuto nella nostra, dove la ... La Regione finanzia i distretti del commercio, in provincia di Varese più di 7,5 milioni "Dopo l'attivazione di una Tac di ultima generazione per l'ospedale di Monfalcone, finanziata con 750mila euro da parte della Regione, per il presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Gorizia è inol ...Sono 58 su un totale di 140 - i progetti made in Puglia finanziati nell'ambito del Pon ricerca e innovazione 2014-2020, attivo in otto Regioni target del programma (Puglia, Basilicata, ...