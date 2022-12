La famiglia Addams | dalle vignette a Mercoledì

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 6 dicembre 2022) Avete presente quel meme che gira su Internet, con la foto del film del 1991 Lae la didascalia “Per me la verafamily era questa”? Ebbene, non è così. La bizzarra compagnia era nata infatti ben prima. Vediamo quando e come. Come nasce la? A poche settimane dall’uscita di