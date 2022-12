Juventus | cosa succederà ora? ' Rischio esclusione da campionato e coppe' E sui conti è scontro con Deloitte

(Di martedì 6 dicembre 2022)? L'inchiesta dei pm di Torino non è l'unica preoccupazione per il club bianconero, i cui tifosisi chiedono quali siano effettivamente i rischi a livello sportivo per ...

succederà ora L'inchiesta dei pm di Torino non è l'unica preoccupazione per il club bianconero, i cui tifosi ora si chiedono quali siano effettivamente i rischi a livello sportivo per ...Tiene banco ormai da diversi giorni nelle cronache sportive nazionali il caso legato alle indagini su presunte violazioni nella gestione del bilancio della. Le polemiche hanno portato alle dimissioni in blocco di tutto il Consiglio di Amministrazione, nel probabile tentativo di limitare i danni, sportivi ed economici, che l'indagine sta ...Caso Juventus e rateizzazione e tasse da versare entro il 22 dicembre, rateizzati o no, sono questi i due casi che scaldano l’inverno Mondiale senza Italia. Due casi scollati fra loro, ma che in realt ...Il tecnico della Juventus Next Gen, Massimo Brambilla, ha presentato la sfida di domani di Coppa Italia contro il Padova ...