iPhone o MacBook rotto? Ora puoi ripararli da solo

... strumenti e manuali ufficiali originali pere laptopselezionati. Il servizio è ora attivo in Belgio, Francia, Germania, Italia , Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito e consente agli ...Gli utenti che si sentono in grado di farlo, possono effettuare in proprio riparazioni tra le più comuni per la gamma12 e13, oltre che per i computer portatilicon chip Apple ...Apple sta espandendo il suo programma di riparazione self-service (Self Service Repair Programme) in Europa offrendo agli utenti l'accesso a parti, strumenti e manuali ufficiali originali per iPhone e ...Apple ha annunciato la disponibilità di Self Service Repair in otto Paesi europei – Italia inclusa – che permette agli utenti di riparare da sé iPhone e Mac, acquistando parti di ricambio e strumenti ...