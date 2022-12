Giorgia Crivello | l’attillato abito a pois è cortissimo | fan impazziti

... Giulia d'Urso (@ giulia_durso ), Chiara Rabbi (@ chiara_geme ) Giulia Valentina (@ giuliavalentina ), Tess Masazza (@ tessmasazza ), Giulia Gaudino (@ giuliagaudino ),(@ ...ha pubblicato da poco uno scatto da mozzafiato sul suo profilo di Instagram: forme mostruose in vista.è indubbiamente una delle influencer più seguite dagli italiani.We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...