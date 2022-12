FOTO – Sorpresa in Turchia per Spalletti | due ex calciatori in ritiro

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il Napoli continua il proprioin, ad Antalya, dove ha deciso di trascorrere la sosta di campionato per prepararsi al meglio in vista del ritorno in campo, a inizio gennaio. Gli azzurri sono partiti giovedì 1 dicembre e rimarranno fino al 12 dicembre. Previste anche due amichevoli con l’Antalyaspor, la squadra ufficiale della città, e il Crystal Palace, altra squadra ospite nel resort di Regnum Carya. Kvara incon il Napoli (: SSC Napoli)nelad Antalya dell’ex Baronio Nella giornata di oggi la squadra ha svolto il consueto allenamento mattutino, dove la squadra ha lavorato sulla tattica, seguito da una seduta pomeridiano, in cui la squadra ha svolto una partita a campo ridotto. Ancora nessun rientro in squadra per Rrahmani, che si è ...