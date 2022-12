F1 | Charles Leclerc annuncia la fine della relazione con Charlotte Siné

(Di martedì 6 dicembre 2022) Le voci circolavano da tempo, ma adesso anche il diretto interessato ha confermato.non sono più una coppia. Il pilotaFerrari ha postato un messaggio sul proprio profilo Instagram in cuilae chiede di rispettare la privacy. “Ciao a tutti, io eabbiamo deciso di interrompere la nostrae di rimanere buoni amici. Abbiamo condiviso tanti bei momenti e rimarrà per sempre una persona davvero speciale per me. E’ straordinaria e merita il meglio. Vi prego di rispettare la nostra decisione e di garantire la sua privacy in un momento del genere. Grazie”. Questo è quanto si legge nel post del monegasco. SportFace.

Come abbiamo riportato già ieri sera da oggi è scattata una due giorni di prove a Fiorano per la Ferrari che coinvolge oggi Carlos Sainz e vedrà impegnato domani al volante della F1 - 75. L'obiettivo è lavorare sulle gomme da bagnato in vista del 2023, giornate di prova preziose e fondamentali per la Pirelli che nel corso del ...